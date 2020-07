Nove ore bloccati al porto di Trapani. Odissea per 122 passeggeri di Liberty Lines 

Per nove ore sono rimasti bloccati al porto di Trapani perché l’aliscafo della Liberty Lines che li doveva portare a Pantelleria è arrivato con un notevole ritardo.

Odissea, insomma, per 122 passeggeri. È accaduto ieri sera. Il mezzo per un problema burocratico è rimasto bloccato a Porto Empedocle e soltanto alle 22 è giunto al porto di Trapani.

La partenza, invece, era prevista per le 13,40. Il ritardo ha scatenato le proposte dei passeggeri che dopo nove ore di attesa si sono potuti imbarcare per raggiungere l’isola.









