Mazara, vigile urbano aggredito da posteggiatore abusivo. Solidarietà del sindaco Quinci

Attraverso il profilo istituzionale del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, abbiamo appreso che ieri sera un operatore della Polizia Municipale è stato aggredito, nel corso di un servizio di controllo a piazzale G.B. Quinci, da alcuni uno dei posteggiatori abusivi che imperversano, sopratutto nei weekend, nel lungomare mazarese e nello stesso piazzale. Qualche posteggiatore abusivo si è notato pure nel nuovo parcheggio comunale gratuito adiacente a via Valeria. Un altro episodio pertanto dell’annoso problema, quello dei posteggiatori abusivi in Città, che in questi anni abbiamo più volte sottolineato. Ecco cosa ha scritto il sindaco Quinci:

“Esprimo solidarietà al Corpo della Polizia Municipale ed in particolare al nostro vigile urbano che ieri sera, è stato aggredito mentre cercava di allontanare i parcheggiatori abuvi nei pressi del Piazzale Quinci. Auspico possa continuare la collaborazione tra la Polizia Municipale e le Forze dell’ …









