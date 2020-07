Mazara, parcheggiatore abusivo aggredisce vigile urbano

A Mazara del Vallo un parcheggiatore abusivo ha aggredito un vigile urbano.

E’ successo ieri sera nei pressi di Piazzale Quinci. Il vigile urbano stava svolgendo un servizio di controllo e stava cercando proprio di far allontanare i parcheggiatori abusivi che, soprattutto nel fine settimana, si impadroniscono delle piazze. Uno di loro però è passato alle mani.

Ecco cosa ha scritto il sindaco di Mazara Salvatore Quinci.

“Esprimo solidarietà al Corpo della Polizia Municipale ed in particolare al nostro vigile urbano che ieri sera, è stato aggredito mentre cercava di allontanare i parcheggiatori abusivi nei pressi del Piazzale Quinci. Auspico possa continuare la collaborazione tra la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine per potere arginare questo fenomeno. Invito i cittadini a denunciare e non piegarsi a queste forme di illegalità. Continuiamo il pugno duro contro i parcheggiatori abusivi che invadono piazze e strade …









Leggi la notizia completa