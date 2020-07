Marsala, gli trovano in casa 108 grammi di cocaina e 4 mila euro cash

Continua l’attività antidroga della Polizia di Stato di Marsala che, dopo l’operazione condotta qualche giorno fa con la scoperta di una piantagione di marijuana in C.da Berbaro e l’arresto di due persone, nella giornata di ieri, in C.da Strasatti ha rinvenuto 108 grammi di cocaina pura pronta per essere “tagliata” e immessa sul mercato.

Al rinvenimento dello stupefacente si è giunti all’esito di una perquisizione eseguita dagli agenti del locale Commissariato di P.S. con l’ausilio di un’unità cinofila, presso l’abitazione di un ventiseienne del luogo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di altro procedimento penale, poiché arrestato il 30 aprile scorso, unitamente ad altri soggetti, in quanto trovato in possesso di 12 Kg. di marijuana.

Nel corso della perquisizione presso l’abitazione, l’uomo …









Leggi la notizia completa