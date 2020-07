L’Elzeviro di Bonagiuso : La posta del cuore

Mi stavo chiedendo, cari lettori – perché i lettori, si sa, sono sempre cari – se esista ancora la Posta del Cuore. Era una di quelle rubriche nelle quali prima gli esperti, poi i sessuologi ed infine gli psicologi, si sono cimentati nella cura dei cuori infranti, sanguinanti, di chi, delusione alla mano, chiedeva un consiglio, una parola buona, una strategia finanche.

Chissà se sulla carta stampata – se ancora esiste la carta stampata in questo tempo virtuale dove tutto passa attraverso misteriosi server ad Haiti o chissà su quale sperduta isola del Pacifico – esiste ancora questo rarissimo genere da rotocalco settimanale.

Di solito la Posta del Cuore occupava una delle pagine finali dei rotocalchi, tra l’oroscopo e il cruciverba, prima del colophon. Lei o lui – gli esperti – erano sempre raffigurati in una gustosa cornice a cuoricino, e photoshoppati all& …









Leggi la notizia completa