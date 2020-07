Il caso dei Carabinieri di Piacenza, le “mele marce” e l’ingiustizia di Stato…

La storia si ripete e non è per nulla piacevole. Solitamente per prendere le distanze da episodi negativi di questa portata, si asserisce che: “si tratta di mele marce”.

Gli avvenimenti riguardano la stazione dei carabinieri di Piacenza Levante. Le cronache raccontano di 5 militari arrestati su ordine della procura piacentina con l’accusa di abuso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti lesioni personali e tortura. È stata posta sotto sequestro la stazione, provvedimento mai preso precedentemente. I sigilli non sarabbero stati apposti esternenamente per non dare visione alla mortificazione istituzionale.

Il comandante di compagnia della città emiliana, indagato è stato ovviamente rimosso. Emergono dettagli da film dell’orrore e da caserma cilena durante il regime di Pinochet. Per garantire la continuità del servizio sono state inviate due unità mobili con 8 militari. Purtroppo le forze dell’ordine non sono esenti da comportamenti errati. Eclatante di risonanza mondiale l’assenza dello stato di …









