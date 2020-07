Fratel Biagio riprende pellegrinaggio in Europa

Dopo avere digiunato per 40 giorni in una grotta dell’entroterra siciliano Fratel Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità che ospita a Palermo oltre mille indigenti, ha deciso di riprendere il suo cammino di pellegrino per portare all’Europa un messaggio di pace e di speranza . Il missionario laico ha raggiunto in aereo Londra, dove era arrivato 7 mesi fa dopo un lungo percorso a piedi nel cuore del vecchio Continente passando anche dalle sedi del parlamento Europeo, per riprendere il suo pellegrinaggio fermato anche a causa dell’emergenza coronavirus.“Sento di incontrare ogni cittadino di ogni nazione, città e paese – spiega – per portare un messaggio di speranza, di conforto, di fratellanza. Tutti insieme per migliorare le nostre vite e costruire una società più giusta”. Fratel Biagio si dice “molto preoccupato per la crescita e il futuro dei …









Leggi la notizia completa