Erice, appartamento in fiamme a causa di un corto circuito

Grave emergenza, stanotte, ad Erice. In via Ignazio Poma, una serata come le altre si è infatti trasformata in un incubo. Un incendio si è sviluppato in un appartamento sito in via Ignazio Poma, a pochi passi dagli uffici del Comune di Erice nel Rione San Giuliano.

Indispensabile, ancora una volta, l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare le fiamme causate da un corto circuito. Sette persone, due bambini e cinque adulti, sono state visitate e le loro condizioni non destano preoccupazione.









