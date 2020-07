Coronavirus, quattordici nuovi casi in Sicilia su 1500 tamponi La RepubblicaSicilia: 14 nuovi casi Covid, 7 a Catania lasiciliaweb | Notizie di SiciliaCoronavirus Sicilia, due positivi tra i profughi sbarcati a Pozzallo. DIRETTA Sky Tg24 Coronavirus; in Sicilia 14 positivi,quasi tutti asintomatici Agenzia ANSACoronavirus, in Sicilia altri 14 nuovi casi: nessun decesso ma salgono i ricoveri PalermoTodayVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa