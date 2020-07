Sono 14 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia, dopo i 13 di ieri. Uno di questi è stato registrato nel trapanese. È risultato infatti positivo il tampone eseguito su una donna di Marsala. Per la provincia di Trapani, si tratta del 136esimo caso.

Proprio ieri il Governatore Musumeci ha esortato la popolazione a rispettare le regole per contenere il contagio. Cinque ricoverati in più di ieri in Sicilia impongono di mantenere alta l’attenzione.









