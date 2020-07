Campobello. Ritrovato a Triscina bambino scomparso a Tre Fontane

Momenti di paura oggi pomeriggio sul lungomare est di Tre Fontane quando un bambino di 6 anni, improvvisamente, si è allontanato facendo perdere ogni traccia. E’ quanto riporta castelvetranoselinunte.it,Il bimbo si trovava in spiaggia nei pressi della Via Trento. I parenti hanno immediatamente segnalato la scomparsa alle forze dell’ordine. L’annuncio della sua scomparsa è stato divulgato anche attraverso i social affinché qualcuno potesse dare informazioni utili alle ricerche.

Grazie anche al supporto di Carabinieri e Polizia Municipale di Campobello di Mazara, il piccolo Paride è stato individuato, nel tardo pomeriggio, al confine con Triscina di Selinunte, nel tratto di spiaggia in prossimità di una nota struttura balneare. Dopo tanto spavento, il piccolo ha potuto riabbracciare i propri cari (foto di repertorio).









