Aversa. Locali e Movida. Controlli dei Carabinieri: Sequestrata una Ferrari  488 

Durante il fine settimana ed in particolar modo dalla tarda serata di ieri e fino a tarda notte, nella citta normanna, è proseguita l’attività di controllo dei carabinieri della Compagnia di Aversa che ha impiegato personale del proprio Nucleo Operativo e Radiomobile, delle Stazioni Carabinieri dipendenti, nonché equipaggi della SIO del 10 Rgt “Campania” e personale del Nucleo carabinieri cinofili.

Le aree controllate sono state quelle particolarmente frequentate dalla movida aversana.

Il bilancio è stato di 59 persone e 42 veicoli controllati; 27 contestazioni per violazioni al c.d.s.; 14 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa sottoposti a sequestro; 8 veicoli sottoposti a fermo amministrativo per guida senza uso del casco protettivo e/o guida senza patente perché mai conseguita. Una persona è stata deferita in stato di libertà per violazioni in materia di armi. Non sono mancate …









