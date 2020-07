Allerta della Protezione Civile, rischio incendi e ondate di calore nel trapanese

C’è un’allerta per rischio incendi e ondata di calore nel trapanese, nelle prossime 24 ore.

A causa delle alte temperature c’è il livello massimo di attenzione per l’alta pericolosità d’incendi e ondate di calore in tutta la provincia di Trapani. Anche nelle altre otto province c’è una preallerta e un livello di rischio medio.

L’avviso diramato dal dipartimento della Protezione Civile Regionale, è valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 24 ore successive. Il dipartimento ha invitato le amministrazioni comunali ad attivare il piano di emergenza per il rischio incendi.











