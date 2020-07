Abusivimo edilizio in Sicilia, dietro il “ddl riforma urbanistica” c’è una nuova sanatoria

Ha tutte le sembianze di una nuova sanatoria edilizia il “ddl di riforma urbanistica”, votato dalla Commissione Ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana.

In Sicilia sul fronte dell’abusivismo edilizio, si continua a perdere tempo nel completare le demolizioni già firmate dalle procure. Sono 6500, infatti, i decreti esecutivi per dare via libera alle ruspe e abbattere gli immobili che si trovano lungo la costa: da Marsala a Triscina, da Gela a Licata, ma anche nel palermitano, dalla città fino all’aeroporto, la costa di Messina e il ragusano. Ma come già raccontato più volte su Tp24 la fase di demolizione degli immobili abusivi è bloccata da tempo, della situazione di Marsala, ad esempio, ne abbiamo parlato qui.

Di fatto con questo nuovo ddl si fa un salto indietro, si rispolvera l’ultima sanatoria del 2003 dell’allora Governo Berlusconi, …









Leggi la notizia completa