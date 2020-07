Varese.Nel laboratorio dell’azienda preparavano la cocaina: tre arresti

3 arresti e sequestrati complessivamente circa 12 kg di sostanza stupefacente

La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un 43enne albanese e un 57enne italiano, per la detenzione ai fini di spaccio di un rilevante e diversificato quantitativo di droga (cocaina), rinvenuto all’interno del deposito di un’azienda di Vergiate (VA) specializzata nella manutenzione e riparazione di materiale utilizzato, prevalentemente per fini logistici, nel settore aereonautico.

Il deposito, sottoposto a sequestro, è stato ispezionato dai poliziotti del Commissariato di Gallarate (VA) anche grazie all’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Malpensa. Proprio all’interno del capannone i poliziotti si sono imbattuti in un vero e proprio laboratorio di stoccaggio e lavorazione di droga, rinvenendo anche armi con relative munizioni.

Un ulteriore risultato conseguito al contrasto dello spaccio di droga è stato portato invece a termine dagli agenti della Squadra …









