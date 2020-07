Usano la carta di credito di un’altra persona. Condannati due fratelli di Marsala

Indebito utilizzo di carta di credito-bancomat è il reato per il quale il giudice monocratico di Marsala Annalisa Amato ha condannato due fratelli marsalesi, Francesco e Giampiero Lombardino, di 35 e 33 anni.

Il primo è stato condannato ad un anno di reclusione, mentre il secondo ad un anno e 10 mesi di reclusione. Addetto al bancone frutta e verdura del Conad Mega market di Petrosino, secondo l’accusa, Francesco Lombardino avrebbe rubato un portafoglio che era dentro un’auto in sosta nel parcheggio dell’esercizio commerciale. Nel portafoglio, oltre ai documenti, c’erano una carta bancomat, una carta di credito e 900 euro in contanti. Con la carta bancomat avrebbe, poi, prelevato 250 euro da uno sportello di contrada Cuore di Gesù. E altri 250 euro avrebbe prelevato, insieme al fratello Gianpiero, l’indomani, a Strasatti. I fatti si sarebbero svolti tra il 20 e 21 agosto 2018. A …









