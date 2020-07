Trapani, la “Iena” Roberta Rei cade dalle scale e finisce in ospedale

La Iena Roberta Rei è vacanza in provincia di Trapani. Questa mattina era pronta per andare al mare, ma un brutta scivolata dalle scale l’ha costretta alla cure dei medici dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

E’ la stessa pagina facebook della popolare trasmessione televisiva di Italia 1 a ricordarlo, dando un saluto e mandando un abbraccio di pronta guarigione all’inviata delle Iene, dopo che lei stessa, lo ha comunicato con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Un mega abbraccio alla nostra Iena riccia Roberta Rei

“Succede che volevo andare al mare, ma sono caduta dalle scale e sono finita in ospedale. Ma non è grave, solo doloroso. All’ospedale di Trapani sono stati bravissimi e io li ringrazio di cuore. Mandatemi energie positive, che noi a Napoli abbiamo quelle strane credenze…

Tutto è bene quel che poteva andare male”.









Leggi la notizia completa