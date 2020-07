Trapani, blitz di Enrico Rizzi: sequestrati gli animali di Villa Margherita

La Polizia Municipale di Trapani, su indicazione del veterinario Gianfranco Bonura, ha disposto il sequestro degli animali presenti presso la Villa Margherita ai sensi dell’art. 727 comma 2 del codice penale per “detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura”. Nella giornata di ieri, infatti, il blitz di Enrico Rizzi e Balduccio Ferlito ha messo in evidenza le cattive condizioni del laghetto dove vivono circa 40 tartarughe, 10 papere e 2 oche.

Il Comune di Trapani dovrà ora provvedere alla pulizia immediata della vasca che ospita gli animali, in attesa di trovare una nuova sistemazione agli stessi. Le operazioni dovrebbero prendere il via già martedì prossimo, come annunciato dall’assessore La Porta.









