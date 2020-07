Scrive Filippo, sulle elezioni a Marsala e la decisione che farà il Partito Democratico

Gentile Direttore,

seguo con molta attenzione e interesse le vicende politiche di Marsala attraverso il suo giornale. Dopo la decisione di Alberto Di Girolamo di ricandidarsi a sindaco per i prossimi cinque anni, si ha l’impressione che i giochi siano fatti. A contendersi il posto di primo cittadino sono ufficialmente scesi in campo, oltre al sindaco uscente, Massimo Grillo e Giulia Adamo, la quale ha dichiarato di volersi lo stesso candidare a prescindere dall’esito del processo che purtroppo è stato a lei sfavorevole.

So che vi sono altre candidature ma la competizione credo riguardi sostanzialmente le persone sopra ricordate. Premesso che per essere eletti occorre il consenso della maggioranza degli elettori, sono ancora dell’avviso che uno degli aspetti non secondari sia il come, con quali mezzi, forme e organizzazioni si raccolgono le adesioni intorno al candidato che si intende sostenere. In passato il riferimento …









