Santangelo (M5s): “FacciamoScuola, finanziati tre progetti nel Trapanese”

Grazie all’iniziativa “Facciamo EcoScuola” del Movimento 5 Stelle, è stata data la possibilità a tutte le scuole italiane pubbliche di partecipare ad un concorso e di presentare dei progetti finalizzati a raggiungere gli obbiettivi di: riduzione dll’impronta ecologica, interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici, promozione della mobilità sostenibilità, educazione ambientale, rigenerazione degli spazi, organizzazione di giornate per la sostenibilità.

Nel trapanese sono stati votati sulla piattaforma Rousseau tre progetti realizzati da tre istituti scolastici secondari di secondo grado.

In particolare, in Sicilia l’iniziativa “Facciamo EcoScuola” vedeva la disponibilità di 300 mila euro, frutto delle restituzioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, con la possibilità di finanziare progetti con importi da 10 a 20 mila euro.

La consultazione on line si è conclusa lo scorso 15 maggio 2020 e il Senatore Santangelo ha comunicato che le scuole vincitrici che hanno accettato le donazioni, come risultanti in ordine ai voti …









