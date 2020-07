Rischio incendi. A Valderice droni in campo per controllare il territorio

E’ stato presentato a Valderice, il progetto “Vigilanza aerea con i droni”.

E’ un progetto pilota che prevede in giornate di rischio incendi pericolosità alta con temperature elevate e forti venti, il controllo delle aree boschive, per un raggio massimo 5/8 km quadrati, che è il limite di controllo del drone, fuori dal centro abitato.

Il progetto ha avuto l’accettazione e la collaborazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Stabile. Si punta alla prevenzione degli incendi, monitorando il territorio dall’alto con i droni. Il progetto prevede in giornate di alto rischio la presenza di operatori droni forniti di droni professionali e operatori forniti di binocoli e radio trasmittenti, che si sposteranno in base alla provenienza dei venti in posti di controllo strategici.

I droni professionali sorvoleranno ad intervalli irregolari, dei quali, i droni rispetteranno tutte le normative vi enti in atto, il









