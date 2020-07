Paceco, bandi per l’avvio dei cantieri di lavoro

Il Comune di Paceco ha avviato due selezioni pubbliche, per l’assunzione temporanea di muratori e per la nomina di direttori di cantieri, in vista dell’attivazione dei cantieri di lavoro comunali finanziati dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro.

Lo comunica l’Amministrazione comunale di Paceco, allo scopo di favorire la partecipazione di possibili interessati, considerato l’approssimarsi delle date di scadenza dei relativi bandi pubblicati nei giorni scorsi.

In particolare, il prossimo 29 luglio è il termine della selezione, per soli titoli integrata da prova pratica di idoneità, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di due operai qualificati con mansioni di muratore. Il relativo bando di concorso, predisposto dal responsabile del Settore I Affari Istituzionali, Salvatore Tallarita, è stato pubblicato con allegato il modulo di partecipazione, nella sezione …









