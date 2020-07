Non si placa il polverone sulla vicenda del mezzo antincendio. Rapallo del Noe ed il consigliere Milazzo smentiscono l’amministrazione

Il mistero del mezzo antincendio si infittisce , dopo l’allarme lanciato dal presidente del Noe e dal consigliere comunale Rosy Milazzo ed il nostro pezzo di stamattina nel quale davamo notizia di un bando pubblicato dall’amministrazione per il nuovo affidamento abbiamo ricevuto la replica del consigliere Milazzo prima e del presidente Rapallo poi che non risparmiano le critiche alla civica amministrazione.

Rosy Milazzo scrive: “Mi dispiace smentire, ma nessun mezzo è tornato al Comune di Castelvetrano. Il Dipartimento di Protezione Civile ha inviato Bando di affidamento a tutti i comuni per l’ affidamento di mezzi con modulo antincendio, quindi anche a Castelvetrano. La Revoca è stata fatta , questo è un capitolo nuovo, tutto da scrivere.”

Anche Rapallo non risparmia le critiche:

Il sottoscritto Rapallo Giuseppe, in qualità di Legale Rappresentante e Presidente Pro-Tempore dell’Associazione Nazionale “Nucleo Operativo Emergenze”, Associazione …









Leggi la notizia completa