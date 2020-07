Musica e arte nei videoclip. E voi ricordate ed apprezzate di più una canzone per il testo o per le immagini dei video?

Creazioni sempre più visive e show evento: l’arte trova la sua espressione migliore nei video. Ed è per questo che gli artisti, o meglio, cantanti e musicisti, investono sempre più nelle performance e nei videoclip musicali, forme d’arte in continuo movimento e all’insegna del dinamismo. Performance, animazione, video, sperimentazione ed un pizzico di sensato nonsense. La nuova dimensione dell’arte sconfina del mondo del cinema, dell’arte, dell’happening, dei live show, formulandosi per l’essere vista, vissuta o direttamente partecipata.

Basti pensare ad esempio a Beyoncé, che per il videoclip della sua canzone "Hold up", sembra aver preso ispirazione dal concept studiato da Pipiloti Rist. La popstar, difatti, riprende nel video molti tratti caratteristici della visual art proposta dall'artista svizzera (l'irruenza, le movenze, gli squarci simbolici), tanto da aver sollevato …









