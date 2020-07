Marsala, tre utilitarie si scontrano in via Lipari. Ferito un uomo

Un incidente che ha visto coinvolte tre utilitarie è accaduto questa mattina in via Sebastiano Lipari a Marsala.

A scontrarsi, nei pressi dell’ingresso del supermercato Decò, una Lancia Ypsilon e due Fiat Panda. Per uno dei tre automobilisti alla guida è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che, dopo le cure iniziali sul posto, lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”. Le condizioni dell’uomo, fortunatamente, non destano preoccupazioni.

Oltre ai vigili urbani di Marsala, che hanno rilevato il sinistro, anche una pattuglia della polizia che ha regolato il traffico a quell’ora particolarmente intenso e andato in tilt a causa dell’incidente.









