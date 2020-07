Marsala, il consiglio comunale approva un atto d’indirizzo sull’istituto commerciale

Il consiglio comunale di Marsala ha proseguito la trattazione del punto 42 “Atto di Indirizzo per l’istituzione di un Tavolo di concertazione sul caso I.T.C. G. Garibaldi di Marsala”. Dopo la lettura dell’atto da parte del presidente E. Sturiano, è intervenuta L. Alagna che ha evidenziato come l’atto sia datato 2017 e che quegli Uffici cui si fa riferimento (ex Tribunale) sono stati occupati dai servizi tecnici comunali. Tra l’altro, ha continuato la consigliera, gli stessi locali non erano stati ritenuti idonei per aule scolastiche, tant’è che il Comune aveva dato la disponibilità al Libero Consorzio di un’area dove costruire il nuovo ITC. Comunica, infine, che si asterrà all’atto della votazione perché l’atto non potrà produrre il suo effetto. Il presidente Sturiano, nel condividere in parte il superiore …









Leggi la notizia completa