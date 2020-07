Lucky-Fabrizia Pons (Lancia Delta HF Integrale) vincono il 10°Historic Rally Vallate Aretine, gara d’apertura del CIRAS 2020

Il pluricampione vicentino conquista il primo rally tricolore storico della stagione. Secondo posto assoluto per Bianchini-Paganoni (Lancia 037). Terzo e in testa al 2°Raggruppamento Salvini-Salerno (Porsche Carrera RS)

Arezzo, sabato 25 luglio 2020 – Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si apre al 10° Historic Rally delle Vallate Aretine, con il successo di “Lucky” e Fabrizia Pons con la Lancia Delta HF Integrale Gruppo A e primo del 4°Raggruppamento.

Nella prima di campionato, il vicentino di Key Sport Engineering è riuscito ad avere la meglio su un parterre di avversari davvero agguerriti, vincendo tre delle sei prove speciali in programma.

La gara organizzata dalla Scuderia Etruria Sport è stata avvincente, bella e combattuta fino alla fine, ma per molti equipaggi è stata anche un modo per togliersi, un po’ di ruggine di dosso e macinare chilometri in uno degli scenari …









