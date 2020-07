L’alluvione di Palermo danneggia migliaia di libri della Biblioteca Regionale. Incerti i lavori di restauro

Dopo l’alluvione del 15 luglio, a Palermo si fa il conto delle macerie. Che oltre alla rete stradale e al tessuto idrico, stavolta interessano anche la Biblioteca Regionale “Alberto Bombace”. Durante l’allagamento, infatti, a causa di un’infiltrazione d’acqua, migliaia di libri – tra i più antichi e rari – sono stati corrotti e rovinati.

L’intervento del personale della biblioteca è stato tempestivo, è vero, ma non adatto alle procedure di restauro e conservazione richieste in casi del genere. E sono state molte le segnalazioni che hanno evidenziato questa grave circostanza.

I dubbi sulle operazioni della biblioteca cominciano quando, sulla pagina Facebook dell’ente, compare un post che descrive l’enorme difficoltà in cui la Regionale s’era venuta a trovare, e informa dell’inizio del lavoro di recupero dei volumi. Solo che qualcosa non quadra, …









