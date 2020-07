La Tunisia vuole 9 mila euro per rilasciare il pescherecci di Marsala sequestrato

Per rilasciare il peschereccio di Marsala sequestrato due giorni fa le autorità tunisine hanno chiesto il pagamento di una multa di 9 mila euro.

Il peschereccio è stato sequestrato e trainato dalle autorità marittime tunisine al porto di Tunisi. A bordo l’equipaggio composto da tre persone, tra cui l’armatore Michele Fumusa, a altre due persone di cui non si conoscono le generalità.

Le persone a bordo del Nuovo Maria Lucia stanno bene.

Le autorità tunisine hanno bloccato il piccolo peschereccio perchè avrebbe pescato nelle acque territoriali tunisine, da lì è partito il sequestro ed è stato trainato in porto a Tunisi. La vicenda la sta seguendo l’ambasciata italiana in Tunisia e il comando generale della capitaneria di Roma.









