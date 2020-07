Il mezzo antincendio che era stato gestito dal NOE torna al Comune che pubblica un avviso per l’affidamento a nuova associazione

Nei giorni scorsi avevamo parlato del mezzo antincendio che stava per tornare alla Protezione civile Regionale per inadempienze da parte del comune, secondo l’allarme lanciato dal presidente del NOE, Giuseppe Rapallo. Potrete leggere l’articolo a questo link:



Successivamente anche il consigliere comunale Rosy Milazzo aveva presentato un’interrogazione al sindaco, la potete leggere qui:



Avevamo chiesto al sindaco una replica in ordine all’argomento e lo stesso ci aveva confermato che avrebbe chiesto una dettagliata relazione al funzionario comunale e ci avrebbe fornito una risposta. E’ di ieri la notizia che la civica amministrazione ha pubblicato sul portale istituzionale un avviso per la stipula di una convenzione con un’Associazione di Volontariato per l’affidamento di un mezzo antincendio di proprietà del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Regione Sicilia per …









