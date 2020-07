Erice, Lunedì riapre la funivia

Dopo la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del giorno 21 luglio 2020, con la quale è stato adottato l’atto di impegno del Consiglio Comunale di Erice di fornire la copertura economica e finanziaria alla FuniErice, nel caso di incassi pari a zero e comunque in misura inversamente proporzionale agli incassi realizzati per 60 giorni fino ad un tetto massimo di 180.000 euro (pari ai costi di gestione stimati per due mesi di esercizio), da inserire nel redigendo Bilancio di Previsione, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha provveduto, nel tardo pomeriggio del 21 luglio, a recepire il medesimo atto di indirizzo, autorizzando il Direttore Generale, Germano Fauci, a mettere in moto la macchina per avviare tutte le procedure tecniche ed amministrative necessarie ad aprire l’impianto nel più breve tempo possibile.

In tempi record, in soli quattro giorni, sono state esitate ed attivate tutte le procedure anti-covid, con la sigla del …









Leggi la notizia completa