Coronavirus, aumentano i positivi in Sicilia. Lieve calo dei contagi nel Paese

Aumentano i positivi in Sicilia. Sono 8 in totale nelle ultime 24 ore. Si tratta di quattro pazienti e un operatore sanitario dell’ospedale ortopedico Ganzirri di Messina che già ieri erano risultati positivi al tampone.

Dati regionali – Si trovavano già in isolamento dopo i primi tre casi registrati alcuni giorni fa nella stessa struttura. Gli altri tre nuovi positivi sono due a Catania e uno a Palermo. E c’è anche un marinaio di origini rumene ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Ragusa che sarà conteggiato nei prossimi bollettini. In Sicilia in terapia intensiva si trovano ricoverate solo 2 persone, una in meno di ieri. Fermo il bilancio dei morti: 283. Salgono a 3.166 i casi complessivi da Coronavirus dall’inizio dell’epidemia e attualmente risultano positive 170 persone di cui 11 ricoverate in ospedale, due in terapia intensiva e 157 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.975 tamponi.

Sono









