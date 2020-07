Caserma degli orrori, Licata: “Fiducia nella Benemerita”

“Quello che sta venendo fuori dalle indagini sulla caserma dei carabinieri di Piacenza è a dir poco sconcertante. Ma attenzione a non fare “di tutta l’erba un fascio”. Ci sono migliaia di carabinieri che svolgono il proprio dovere con dedizione e spirito di sacrificio a tutela della sicurezza della comunità e chi ha dato l’estremo sacrificio per adempiere a questa mission” lo ha dichiarato oggi Francesco Licata, Presidente

Avis Provinciale Trapani.

“Molti sono pure donatori di sangue Avis – ha aggiunto Licata – stendono il braccio periodicamente per la tutela della salute pubblica, e vengono a donare nelle giornate di raccolta non di servizio (anche se la legge gli permette la giornata libera) per non creare disservizi al proprio collega o reparto e per dedizione al proprio dovere. Solidarietà e vicinanza all’Arma dei Carabineri.”

