Andreana Patti fuori dai giochi. “Non mi candido sindaco di Marsala”

Andreana Patti si tira fuori dai giochi e non si candida sindaco di Marsala. Alcune settimane fa l’assessore della giunta Tranchida a Trapani aveva dato la sua disponibilità a candidarsi a Marsala nell’area del centro sinistra.

In suo sostegno si erano espressi nei giorni scorsi i gruppi “Città Futura” e “Attiva Sicilia”. Ma la ricandidatura di Alberto Di Girolamo ha stravolto ogni piano. “La mia non candidatura a sindaco non è un passo indietro rispetto all’impegno per Marsala, ma è la presa di coscienza che un lavoro in termini di dialogo e di progettualità richiede tempi e soprattutto richiede unità, confronto e democrazia”, dichiara Andreana Patti. Una candidatura che viene meno nella corsa a sindaco della città. Ecco la lettera di Patti.

Circa un mese fa ho rappresentato pubblicamente la volontà di mettermi a servizio









