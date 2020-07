Alcamo, il consiglio comuale approva le tariffe Imu, Tari e Cosap

Il Consiglio Comunale di Alcamo ha approvato le delibere riguardanti le tariffe dell’Imu, Tari e Cosap con il nuovo regime tariffario connesso all’emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda la Cosap, gli esercenti attività turistiche, somministrazione di cibi e bevande, sono stati esentati dal pagamento del suolo pubblico a partire dal mese di Marzo e fino al 31 ottobre 2020 in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid 19; nella medesima delibera sono stati agevolati gli operatori del commercio a carattere temporaneo, esentando, per quanto possibile, anche loro dal pagare il suolo pubblico.

Per quanto concerne l’IMU, che è stata recentemente riformata dalla legge di bilancio 2020, il Consiglio Comunale ha lasciato invariate le tariffe rispetto quanto stabilito nello scorso anno.

Anche le tariffe della TARI sono rimaste identiche a quelle dello scorso anno.

Il Consiglio Comunale ha rimodulato le scadenze tariffarie per favorire i cittadini e per mettere tutti in condizioni …









