Alcamo, al via i centri estivi per minori per la stagione estiva 2020

La Giunta Surdi ha approvato l’attivazione dei Centri Estivi per lo svolgimento di progetti socio ricreativi per minori dai 3 ai 14 anni, per il periodo estivo e fino all’apertura delle scuole.

I progetti che si svolgeranno sul territorio comunale saranno affidati ad Enti, Associazioni senza scopo di lucro e Parrocchie presenti ad Alcamo.

L’avviso ed il modulo di domanda saranno pubblicati la prossima settimana sul sito istituzionale www.comune.alcamo.tp.it. E’ previsto un contributo per gli Enti che presenteranno i progetti adeguati allo svolgimento del servizio e preventivamente approvati dall’ufficio di competenza comunale.











