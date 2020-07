A San Vito Lo Capo, il fitness on the beach al lungomare

Anche nell’estate 2020, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, torna sul lungomare di San Vito Lo Capo l’appuntamento con “Fitness on the Beach”. Un evento organizzato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Peraino, con la collaborazione dell’ASD Accademia dello Sport Trapani.

Ogni giorno, fino al 30 agosto, a pochi metri dalla spiaggia, insegnanti qualificati, diretti dal professor Francesco Gambicchia, tengono lezioni di antigravity yoga, spinning, group cycling, pilates small tools, bungee dance, zuppardo training.

Un gradimento crescente da parte di turisti, villeggianti e residenti, tanto da far arrivare a tre al giorno, nelle ore pomeridiane, i corsi di fitness, tutti rigorosamente full; comprese alcune lezioni che si svolgono alle 7 del mattino, al risveglio, quando l’atmosfera è particolarmente rilassante.

L’antigravity- un particolare stile di yoga che viene praticato con l’ausilio di speciali “amache” che permettono …









Leggi la notizia completa