UBI Banca al fianco di Brescia e Bergamo nel progetto “Capitali Italiane della Cultura 2023”

Bergamo e Brescia, le due città più duramente colpite dall’emergenza coronavirus nel nostro Paese, saranno Capitali italiane della Cultura 2023, un’investitura sancita dal Decreto Rilancio, che ha trovato ampia condivisione pubblica e istituzionale, avviando un’alleanza che diviene simbolo di rinascita e ripartenza. UBI Banca ha manifestato l’intento di affiancare le Amministrazioni Comunali delle città di Brescia e Bergamo per supportare il progetto partecipativo di comunità “Brescia e Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023”, con una partnership pluriennale che accompagnerà le città fino al 2023.

In stretta sinergia con i Comuni, nel biennio 2020-2021, UBI Banca si impegna a rafforzare ulteriormente il proprio sostegno al sistema culturale di Bergamo e Brescia, per garantire il necessario ristoro alla rete culturale cittadina, che ha subìto ingenti perdite generate dalla pandemia. Il rilancio delle grandi istituzioni culturali, che hanno









