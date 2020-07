Trapani, l’ex vescovo Miccichè rinviato a giudizio per peculato con fondi 8×1000

L’ex vescovo di Trapani, Francesco Miccichè, sarà sottoposto a processo in formula dibattimentale a partire dall’1 Ottobre. Questo quanto viene riportato su Repubblica: Miccichè, infatti, è stato rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta circa le indagini della Procura, cominciate nel 2011, a suo carico per la gestione della Curia dove il reato contestato è quello di peculato. Un ammanco di circa 300 mila euro, fondi provenienti direttamente dall’8 x 1000. L’ex prelato, secondo l’accusa dei Pubblici Ministeri, aveva fatto confluire denaro “mettendo in atto un disegno criminoso con una serie di azioni realizzate in tempi diversi”.

Miccichè avrebbe violato “la legge 222 del 20 Maggio 1985, nonché il regolamento che prevede l’impegno delle somme derivanti dall’8 x 1000 per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale …









