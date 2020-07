Trapani in vantaggio sul Pescara al termine dei primi 45′, decide Luperini

La cronaca

Il primo squillo è del Pescara al 3′ con la punizione di Clemenza respinta con i pugni da Carnesecchi. Al 9′ cross di Maniero per Bocic che tenta la girata volante in area di rigore, pallone respinto da Carnesecchi. Al minuto numero 10′ ci prova ancora Clemenza su punizione, altra parata di Carnesecchi. Ma al 13′ il Trapani passa in vantaggio: cross di Colpani per Luperini che salta più in alto di tutti e la insacca di testa per l’1-0 granata. Al 22′ Pettinari manda in profondità Dalmonte che calcia in porta da ottima posizione, troppo centrale il suo tiro, respinge Fiorillo. Al 27′ granata che vanno vicini al raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Odjer, Buongiorno tutto solo colpisce di testa a botta sicura, ma trova un intervento miracoloso di Fiorillo che a mano aperta respinge via la …









