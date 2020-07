Tragedia a San Vito, muore il 27enne trapanese in ospedale dopo un tuffo

Si era tuffato da un molo a San Vito ma non si rese conto della bassa profondità dell’acqua. E’ successo il 6 Luglio scorso, quando una giornata in compagnia di amici, si è trasformata in tragedia. Dopo una lunga agonia, Rosario Rizzo, 27enne trapanese, è morto al Civico di Palermo dove era ricoverato da diverse settimane. Rizzo perse subito conoscenza e le condizioni apparirono immediatamente disperate riportando un grave trauma cerebrale e alla spinale. Dopo le prime cure presso il nosocomio trapanese, il trasporto a quello palermitano dove ieri è giunta la triste notizia. Il giovane si trovava ricoverato nel reparto di neurochirurgia .









Leggi la notizia completa