Spese pazze all’Ars. Dopo la condanna Salvo Pogliese sospeso da sindaco di Catania

Salvo Pogliese è stato sospeso da sindaco di Catania. Il provvedimento è stato firmato dal Prefetto catanese secondo quanto prevede la legge Severino per gli amministratori pubblici condannati per determinati reati, come quelli contro la pubblica amministrazione.

E ieri, infatti, Pogliese è stato condannato dal Tribunale di Palermo a 4 anni e 3 mesi di reclusione nel processo sulle “spese pazze all’Ars”, su rimborsi all’Assemblea regionale Siciliana come vice presidente del gruppo del Pdl nella legislatura tra il 2008 e il 2012.

La cifra oggetto del reato è 75.389,08 euro . I giudici hanno dichiarato l’estinzione dei rapporti di lavoro i di impiego di Pogliese nei confronti di amministrazioni o entri pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica”. Pogliese è stato dichiarato “interdetto in perpetuo dai pubblici uffici” ed è stato ordinata “la confisca del profitto del reato di peculato continuato”.

Questa la dichiarazione di …









