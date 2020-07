Sottrasse la pistola all’agente PM, viene dichiarato infermo

«L’imputato ha problemi di salute mentale ed è incapace a partecipare coscientemente al procedimento». A stabilirlo è stato il Tribunale di Marsala, a seguito della richiesta del pubblico ministero di disporre la custodia cautelare dell’imputato I.O. in una sezione speciale per infermi psichici. Il Tribunale ha sospeso il processo e lo ha rinviato al 16 settembre, in modo da effettuare ulteriori accertamenti sullo stato di salute mentale dell’imputato.

Nonostante la sua giovane età, infatti, il 21 enne nigeriano I.O., si è già reso protagonista in diversi episodi: ha aggredito una famiglia di Gibellina lungo la via Errante Vecchia a Castelvetrano; si è reso responsabile di un tentativo di furto all’interno di un automobile che si trovava nel parcheggio del Lidl (sempre a Castelvetrano), entrando in colluttazione con il proprietario e, durante il marasma generato, era anche riuscito …









