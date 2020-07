Selinunte, venerdì 31 luglio il giovane DJ siciliano “Wared” in live streaming dal Parco Archeologico

Venerdì 31 luglio, alle ore 18.00, il Dj siciliano WARED sarà in live streaming dal PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE per la data zero di “DISCOVERING SICILY THROUGH MUSIC”, il progetto che porta la musica elettronica contemporanea negli scenari naturali più belli ed esclusivi della Sicilia. L’evento è realizzato con il patrocinio gratuito della Regione Sicilia e del Comune di Castelvetrano.WARED, ideatore del format, sarà ai piedi del maestoso Tempio E del Parco Archeologico di Selinunte per un live & dj set di 45 minuti durante i quali la sua musica elettronica contemporanea risuonerà tra le affascinanti rovine di uno dei più grandi e straordinari siti archeologici del Mediterraneo.

Qui la massima espressione della civiltà classica e dell’autentico stile dorico saranno l’esclusiva cornice della modernità dei suoni melodici dell’House …









