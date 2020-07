Scuola, Incontro in prefettura. Cgil, Cisl e Uil Trapani lanciano l’allarme: “Troppe incertezze gravano su avvio anno scolastico”

Le tante incertezze che gravano sull’avvio del prossimo anno scolastico in provincia di Trapani sono state al centro di un tavolo tecnico che si è svolto stamattina in Prefettura.

Presenti alla riunione il prefetto Tommaso Ricciardi, Maurizio Caracci per l’assessorato regionale all’Istruzione , Stefano Suraniti per l’Ufficio scolastico regionale, Fiorella Palumbo per l’Ambito Territoriale di Trapani, Antonino Gandolfo per il Libero consorzio comunale di Trapani, Filippo Cutrona e Ignazio Messana (Cgil Trapani), Leonardo La Piana e Dino Biondo (Cisl Palermo Trapani), Eugenio Tumbarello e Giuseppe Termini (Uil Trapani).

“Dall’incontro odierno – affermano i sindacalisti – è emerso che a poco più di un mese e mezzo dalla riapertura prevista per le scuole la macchina organizzativa per garantire il corretto avvio dell’anno scolastico deve ancora mettersi in moto. Troppe le incertezza su vari aspetti, a partire …









Leggi la notizia completa