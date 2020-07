Sanità: Liste di attesa troppo lunghe, lo Spi Cgil la Fnp e la Uil pensionati incontrano i vertici Asp

Le lunghe liste di attesa per visite ed esami diagnostici e i malati cronici sono stati i temi al centro dell’incontro tra i sindacalisti dello Spi Cgil, della Fnp Cisl, della Uil pensionati e il direttore generale dell’Asp di Trapani.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti dello Spi Cgil di Trapani Franco Colomba e Rosalba Zagarella, della Fnp Cisl Palermo Trapani Rosaria Aquilone Salvatore Grassa e della Uil Pensionati Leo Falco e Vita Angileri hanno chiesto ai vertici dell’Asp di adottare le misure necessarie a ridurre le liste di attesa e la presa in carico dei pazienti cronici attraverso le visite domiciliari. L’Asp, disponibile al confronto e alla risoluzione delle questioni sollevate dai sindacalisti, ha illustrato una serie di misure utili a ridurre i disagi agli utenti per le prestazioni che presentano alcune criticità in …









