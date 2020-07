Ricognizione nelle scuole di Salemi e Gibellina dei sindaci e dirigente scolastico

“Tutto pronto per il rientro in classe in sicurezza”

SALEMI-GIBELLINA – Nelle scuole di Salemi e Gibellina la ripresa delle lezioni a settembre avverrà regolarmente in classe e in piena sicurezza, seguendo le linee guida dettate dal ministero dell’Istruzione per la prevenzione del Covid-19. È quanto emerso da una ricognizione effettuata dai sindaci delle due città, Domenico Venuti e Salvatore Sutera, e dal dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo ‘Giuseppe Garibaldi – Giovanni Paolo II’, Salvino Amico. Venuti, Sutera e Amico – insieme con gli assessori all’Istruzione dei Comuni di Salemi e Gibellina, Rina Gandolfo e Daniela Pirrello, e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto, l’ingegnere Francesco Crinelli – hanno fatto il punto della situazione sotto il profilo dei locali che saranno assicurati alle attività didattiche e della rimodulazione degli spazi …









