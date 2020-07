Puntò una pistola a una vigilessa di Castelvetrano. L’imputato sta male, processo rinviato

L’imputato ha problemi di salute mentale e il Tribunale sospende il processo, rinviando al 16 settembre per “ulteriori accertamenti peritali” e affidando l’uomo alla sbarra, il 21enne nigeriano Ige Ogobo, ad un” istituto o sezione speciale per infermi di mente che verrà individuata dall’Amministrazione Penitenziaria”.

La “sopravvenuta incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al procedimento” è stata affermata dal Tribunale di Marsala (presidente del collegio: Alessandra Camassa) a seguito della richiesta del pubblico ministero di disporre la custodia cautelare dell’imputato in una sezione speciale per infermi psichici. Il 9 ottobre dello scorso anno, a Castelvetrano, Ige Ogobo fu arrestato dai carabinieri dopo avere tentato di rubare un’auto, con conseguente colluttazione con il proprietario, e poi minacciare una vigilessa puntandole contro la sua stessa pistola.

Il giovane africano, difeso dall’avvocato marsalese …









Leggi la notizia completa