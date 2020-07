Prostituzione a Trapani. Assolto dopo dieci anni di calvario giudiziario

Arrestato, dato in pasto all’opinione pubblica ed, infine, assolto. Il calvario per Salvatore Biolla, però, è durato 10 anni. Poi, finalmente, il verdetto del tribunale di Trapani: assolto perché il fatto non sussiste. A pronunciare la sentenza, il giudice Daniela Troja.

E per l’imputato, assistito dall’avvocato Michele Cavarretta, è anche scattato il dissequestro dell’appartamento di via Canale Scalabrino. Le sue vicissitudini giudiziarie ruotavano proprio attorno a quell’immobile. Secondo l’accusa, lo aveva affittato a due donne straniere coinvolte in vasto giro di prostituzione scoperto e smantellato, nel 2011, dagli uomini della sezione di Pg del Corpo forestale, guidati dall’ispettore Ino Conigliaro e coordinati dal sostituto procuratore Andrea Tarondo. Cinque le persone raggiunte da misure cautelari tra cui due donne colombiane e un sergente dell’Aeronautica militare, originario di Catania ma in servizio alla base di …









