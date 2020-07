Nuova ordinanza del sindaco, musica fino alle 03 del mattino nei week-end nelle borgate

Il sindaco della città di Castelvetrano, Enzo Alfano ha emesso in data 23 luglio l’ ordinanza n° 52 che disciplina le emissioni sonore in occasione di manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico. I nuovi orari riguarderanno anche le attività che si svolgono in ambiente aperto quali sagre, feste, intrattenimenti danzanti, pubblici spettacoli e manifestazioni simili. L’ordinanza che avrà valore fino al prossimo 31 agosto prevede l’obbligo di cessazione delle emissioni sonore improrogabilmente alle ore 03.00 della giornata successiva al Venerdì e Sabato e alle ore 02.30 della giornata successiva al Giovedì.

La nuova ordinanza nasce dalla considerazione ala vocazione turistica del territorio comunale, ed in particolare delle frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte, e della necessità di consentire la fruizione dei servizi e delle attività economiche presenti sul territorio, nel periodo estivo.









